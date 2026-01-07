Португалски халф подписа със „соколите“

Снимка „Петел“

Очакваният португалец в Спартак е Жота Лопес от AC Vila Meа. Офанзивният халф вече тренира с отбора и има подписан договор, като се очаква до дни да бъде обявен за ново попълнение.

По маниер на игра Жота наподобява на Бернардо Коуто и в клуба се надяват да го замести пълноценно.

Със „соколите“ се подготвят също Джон Емануел, Талисон Гонсалвеш и Талис Жозе да Силва от Ботев Пловдив. Кои от тях да останат, ще прецени Гьоко Хаджиевски в близките дни.

Сигурни нови попълнения са също голмайсторът на Ямбол Петър Принджев и левия бек на Пирин Борис Иванов, които се присъединиха към варненци още в понеделник.

В тренировките на Спартак участва и младият вратар Боян Дишков от Спартак Плевен, но скоро ще пристигне чужденец, който ще е втори избор след Максим Ковальов.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!