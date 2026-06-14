Португалците ще носят специални гривни на Мондиала в памет на Диого Жота

Снимка уикипедия, Timmy96

Португалските футболни национали ще носят възпоменателни гривни на световното първенство в памет на покойния си бивш съотборник Диого Жота. Това съобщи полузащитникът Витиня, докато тимът се подготвя за първия си мач от група "К" - срещу ДР Конго на 17 юни от 20:00 часа българско време.

Гривните, подарък от премиера Луиш Монтенегро, носят имената на всички членове на състава, както и това на Жота, който загина заедно с брат си в автомобилна катастрофа в Испания миналата година. Бившият нападател записа 49 мача и отбеляза 14 гола за Португалия, пише Блиц.

„Историята е следната: когато отидохме на среща с министър-председателя, той ни предложи тази гривна. Тя има всички специфики, за да можем да играем на терена с нея. Премиерът ни даде възможност да изберем дали искаме да я използваме или не, а също и как да я използваме. Приехме с много обич и избрахме да използваме гривните“, обясни Витиня.

„Не бих казал, че сме фаворити, но имаме страхотно качество и капацитет да стигнем далеч в турнира“, коментира португалският национал преди старта на страната на Мондиал 2026.

„Трябва да бъдем скромни. Имаме таланта и всичко, от което се нуждаем", добави 26-годишният Витиня.

Редактор "Екип на Петел",

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