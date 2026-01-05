Пощата в село Кичево още очаква евро банкноти и центове

Булфото

През първите шест месеца на 2026-а обмяната на левове в евро ще се извършва безплатно във всички банкови и пощенски клонове. В началото на първия работен ден на годината обаче в пощата в аксаковското село Кичево все още няма евро банкноти и евро центове. Това установи проверка на Радио Варна.

Няколко човека са поискали в началото на работния ден да обменят лева в евро в пощенската станция в аксаковското село, съобщи дежурната служителка там. Очаква се евро банкнотите и центовете да пристигнат около обяд.

През първите шест месеца услугата ще е безплатна за гражданите, а след това дружеството "Български пощи" може да въведе такса за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой. "Български пощи" ЕАД ще обменят банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице.

За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, която ще се изпълни в срок от 3 до 5 работни дни само в определени пощенски клонове по списък тук.

В периода от 1 до 31 януари 2026 г. може да се заплаща в "Български пощи" ЕАД в евро или в лева. Смесено плащане в двете валути няма да бъде възможно. Рестото ще бъде изцяло в евро, освен при липса на моментна наличност, в този случай рестото ще бъде върнато изцяло в лева. За едно плащане се приемат до 50 броя монети в лева. Цените са обозначени в евро и лева по валутен курс 1 евро = 1,95583 лева.

