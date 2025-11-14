Пощенска марка с лика на бележития варненец Добри Христов е вече в обращение

Държавна опера Варна

Новата българска пощенска марка с лика на Добри Христов, по повод 150 години от

рождението на бележития варненец, композитор, музикален педагог и теоретик с

огромен принос към българската музикална култура, е вече в обращение. Марката,

дело на художника Пламен Вълчев, в тираж 5 500 броя с цена 0,95 лв, е една от

последните пощенски марки с български номинал преди приемане на еврото в

България.

Марката валидираха днес на Сцена Ротонда във Варненската опера Светослав Гочев от

Регионалното представителство на "Български пощи" в Добрич, Даниела Димова -

директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна, Йорданка Манова -

заместник директор на НУИ "Добри Христов" и Галина Станишева - диригент на Детски

хор "Добри Христов" при Общински детски комплекс Варна.

Деца от СОУ "Свети Климент Охридски" изпълниха Химна на будителите по текст и

музика на Добри Христов и Коледна песен от Добри Христов. Емил Демирев от РБ "Пенчо Славейков" представи своята изложба "Музикалната вселена Добри Христов".

След официалното валидиране учениците се подредиха пред ретро работното място (с

номератор и пишеща машина, каквито са се използвали до 1990 г), за да поставят на

свой ред специален детски печат. Подпечатания от тях плик те получиха като подарък с

пожеланието да изпратят в него писмото си до Дядо Коледа - традиция, която

"Български пощи" организира вече 31 години. Накрая децата се снимаха и на Основна

сцена, където на 16 ноември ще бъде изнесен Концерт в памет на Добри Христов.

Двете събития, посветени на Добри Христов, заедно с Деня на отворените врати на ДТ

"Стоян Бъчваров" на 15 ноември, влизат във варненската програма за Европейската

нощ на театрите 2025, съобщиха от Държавна опера Варна.

