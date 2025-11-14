Пощенска марка с лика на бележития варненец Добри Христов е вече в обращение
Държавна опера Варна
Новата българска пощенска марка с лика на Добри Христов, по повод 150 години от
рождението на бележития варненец, композитор, музикален педагог и теоретик с
огромен принос към българската музикална култура, е вече в обращение. Марката,
дело на художника Пламен Вълчев, в тираж 5 500 броя с цена 0,95 лв, е една от
последните пощенски марки с български номинал преди приемане на еврото в
България.
Марката валидираха днес на Сцена Ротонда във Варненската опера Светослав Гочев от
Регионалното представителство на "Български пощи" в Добрич, Даниела Димова -
директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна, Йорданка Манова -
заместник директор на НУИ "Добри Христов" и Галина Станишева - диригент на Детски
хор "Добри Христов" при Общински детски комплекс Варна.
Деца от СОУ "Свети Климент Охридски" изпълниха Химна на будителите по текст и
музика на Добри Христов и Коледна песен от Добри Христов. Емил Демирев от РБ "Пенчо Славейков" представи своята изложба "Музикалната вселена Добри Христов".
След официалното валидиране учениците се подредиха пред ретро работното място (с
номератор и пишеща машина, каквито са се използвали до 1990 г), за да поставят на
свой ред специален детски печат. Подпечатания от тях плик те получиха като подарък с
пожеланието да изпратят в него писмото си до Дядо Коледа - традиция, която
"Български пощи" организира вече 31 години. Накрая децата се снимаха и на Основна
сцена, където на 16 ноември ще бъде изнесен Концерт в памет на Добри Христов.
Двете събития, посветени на Добри Христов, заедно с Деня на отворените врати на ДТ
"Стоян Бъчваров" на 15 ноември, влизат във варненската програма за Европейската
нощ на театрите 2025, съобщиха от Държавна опера Варна.
