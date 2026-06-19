Посланикът на Германия: Путин не иска да преговаря. Многократно са отправяни предложения към него

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На фона на правителствената позиция на България срещу санкции на ЕС за определени ключови фигури в Русия, близки до режима в Кремъл, като патриарх Кирил и президента на "Лукойл" Вагит Алекперов, както и постоянното повтаряне от страна на премиера Румен Радев, че не трябва да се помага за въоръжаването на Украйна, защото така не се помага да се стигне до преговори, посолството на Германия в България точно днес избра да публикува интересна информация в стил "въпроси и отговори".

В случая посланик Ирене Планк обяснява защо Германия доставя оръжия на Киев. А в някои коментира изборът на тема от страна на представителката на Берлин в страната ни беше изтълкуван като доста ясно послание или даже "сериозен намек".

За свое първо посещение, след като стана министър-председател, Радев преди седмици избра точно Германия, а от пресконференцията след разговорите му с Мерц, се разбра, че двамата премиери имат различни гледни точки към пътя за постигането на мир в Украйна, пише novini.bg.

Въпросът и отговорът

Днес отговаряме на въпрос, който интересува много хора:

– Защо Германия доставя оръжия на Украйна, вместо да настоява за решение чрез преговори?

- Посланичката Ирене Планк: Ако настоявате за преговори, но не доставяте оръжие на Украйна, тогава искам да ми обясните как възнамерявате да накарате Путин да седне на масата за преговори?

Путин не иска да преговаря. Многократно са отправяни предложения към него – последно в рамките на срещата на върха на Г-7 от страна на Украйна - но всеки път са отхвърляни.

Ако спрете да подкрепяте Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия, ще отслабите позицията на Украйна. А тогава Путин още по-малко ще има стимул да преговаря.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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