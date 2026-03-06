Посланикът на Израел: Иран иска да изстрелва по 10 000 ракети едновременно, няма защита срещу това

кадър: бТВ

„Откакто започна войната, Иран вече нападна над 13 държави. Азербайджан беше сред последните нападнати. Всички държави в региона бяха нападнати – защо го правят, Иран трябва да обясни. Но това е нарушение на международното право“, каза в „Тази сутрин“ Н. Пр. Йоси Леви Сфари, посланик на Израел в България.

„Иран декларира, че иска да унищожи Израел и прави всичко възможно да го постигне. Дали с ракети с дълъг обсег, дали с ядрено оръжие, дали с ползването на проксита – те имат много структуриран план да унищожат Израел“, каза посланикът.

По думите му според международното право Израел и Иран са в постоянно състояние на война от много дълго време.

„Никой не очакваше Иран да нападне Азербайджан или Турция. Но въпреки това те го направиха. Това е много опасна държава и трябва да попречим те да имат ракети с дълъг обсег. Европа също трябва да се включи“, заяви Н. Пр. Йоси Леви Сфари.

„Иран изстрелва в момента по 600 ракети, а се опитват да имат 10 000. Представете си иранците да разполагат с 10 000 ракети, които да изстрелват едновременно. Няма никаква защитна система, която би могла да предотврати това нещо и да осигури защита“, каза посланикът на Израел у нас.

„Представете си, че техните ракети могат да носят ядрено оръжие – такова ли нещо искаме?“, попита Сфари.

Той заяви, че тези ракети вече могат да достигнат до Европа, до Балканите, до България.

„Искаме ли да живеем в такъв свят, в който такива държави имат такива възможности?“, попита посланикът.

„Ясно е, че Иран се опитва да развие своите ядрени оръжия. Това, което виждаме през последните седмици, е, че те се опитват да изкопаят дълбоко под земята съоръжения, така че да няма шанс ние да ги унищожим. Ако успеят да ги изградят, ще бъдем в ситуация, в която те ще бъдат защитени от всякаква атака“, обясни Н. Пр. Йоси Леви Сфари.

По думите му няма да има нито една държава, която би могла да се бори с такава заплаха.

„Това е една напълно откачена, налудничава държава“, допълни посланикът на Израел.

„Най-големите поддръжници на атаките на Русия срещу Украйна са иранците. Оръжията на Иран вече пътуват из Европа“, каза още Сфари.

„Първата стъпка, която американското правителство взе решение да направи, е да унищожи флота на Иран. Те вече унищожиха по-голямата част от иранския флот. Ако успеят да направят това нещо окончателно, способността на Иран да блокира Ормузкия проход ще бъде много ограничена. Знам, че американците правят всичко възможно да отворят прохода, защото напълно осъзнават значението му“, посочи посланикът.

„Гледаме в момента как Саудитска Арабия пренасочва петрола към Червено море. Това не е много оптимално решение, но ще облекчи малко нещата“, допълни той.

"Ударите ще продължат, колкото е необходимо"

Н. Пр. Йоси Леви Сфари заяви, че няма представа колко време ще продължат ударите. По думите му те ще продължат, „колкото е необходимо“.

„Ние сме заложили четири основни цели. Първата е да унищожим изцяло способността на Иран да разработва ядрено оръжие. Всичко, което е свързано с ядрената инфраструктура, трябва да бъде унищожено“, категоричен бе той.

„Втората ни задача е да унищожим способността им да изработват балистични ракети, с които да нападат други държави. Третата ни цел е да се даде възможност народът на Иран да поеме контрола над своята държава и да се освободи от този ужасен режим“, обясни Сфари.

По думите му четвъртата цел, която също е много важна, е да се предотврати възможността на Иран да изгражда проксита като „Хизбула“.

