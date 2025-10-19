Посланикът на Израел в България: Това е първата стъпка от споразумението за мир в Газа

кадър: Bulgaria ON AIR

"Освобождаването на всички израелски заложници е първата стъпка от споразумението за мир в Газа и тя трябва да бъде изпълнена."

Това заяви в предаването "Брюксел 1" посланикът на Израел в България н.пр. Йоси Леви Сфари. И допълни: "Ние вече сме в ситуация, в която "Хамас" е нарушил това споразумение".

На въпрос на Милена Милотинова има ли сценарий, в който Израел да поднови боевете в Газа, ако "Хамас" не спази споразумението, посланикът отговори:

"Да. Има подписано споразумение, има план, който съдържа определени стъпки. Те са освобождаване на заложниците, обезоръжаване. Всички стъпки трябва да бъдат изпълнени".

"Дали можем да постигнем един позитивен процес - да можем. Но това изисква много усилия и разбиране на това какво представлява реалността", каза още посланикът пред Bulgaria ON AIR.

Йоси Леви Сфари заключи: "Промяната в Европа се случи, когато Европа започна да говори в един глас на езика на мира. Не виждаме това сред палестинците."

