Последен дъх на лятото, идва есен

Последният дъх на лятото: Августовското затопляне като финал на горещия цикъл, пише Метео Балканс.

Повечето метеоролози, любители, ютюбъри или телевизионни метеоролози споменаха за очакваната нова топла вълна, но мисля, че пропуснаха да отбележат, че това затопляне в средата и края на август всъщност ще бъде краят на горещия цикъл за това лято. Обикновено, щом дойде септември, започва метеорологичната есен

