Последен ден на фирмите и едноличните търговци да обявяват доходите си

Снимка Пиксабей

Днес, 30 юни, в полунощ на изтича крайният срок на фирмите и едноличните търговци, в който е необходимо да подадат годишните си данъчни декларации и да платят дължимия данък.

Над 68 000 дружества от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен вече обявиха приходите си пред териториалната дирекция на НАП във Варна преди изтичането на крайния срок днес. Само за Варненска област са подадени над 33 500 годишни декларации по чл. 92 от ЗКПО.

В цялата страна близо 434 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като ЕТ, декларираха и внесоха данъците до момента. От тях почти 62 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

До 30 юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративния данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент близо 372 000 фирми са обявили приходите си пред НАП преди изтичането на крайния срок.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета клиентите могат да получат от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Редактор "Екип на Петел",

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