Последен ден с цени само в левове

Последен ден за търговците да подготвят изписването на цените на стоки и услуги – и в лева, и в евро. Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да водеща – тази в лева или тази в евро.

Разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото започват да действат от 8 август. Оттогава ще трябва да виждаме цените и в евро, и в лева. За двойното обозначаване има известни изключения, например при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат изписването от новата година. При бензиностанциите ще виждаме двоен ценоразпис на горивата, но на самата колонка за зареждане, на дисплея сумата ще е само една, пише Нова тв.

След като таксиметровият бранш се оплака от затруднения, задължението на касовите бележки да виждаме и двете валути, влиза в сила от 31 октомври, но ценоразписите, които посочват тарифите им трябва да са и в двете валути.

