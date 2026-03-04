Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през април

Булфото

Срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, изтича в 17:00 ч. днес. Това се посочва в хронограмата за изборите.

До вчера следобед 22 формации бяха подали документи за участие в изборите, предаде БТА.

Изтича и срокът, в който ЦИК трябва да регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. До днес ЦИК следва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания.

