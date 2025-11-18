Последен шанс за България да спре пропадането
България посреща днес Грузия в последния кръг от група Е на квалификациите за предстоящото Световно първенство през 2026 година. Преди двубоя от 21:45 часа “лъвовете” са последни с 0 точки, а гостите са трети с 3. Турция е с 12 на втора позиция, а лидер е Испания с пълен комплект от 15.
Напрежението в лагера ни продължава да расте. След поредната загуба - срещу Турция (0:2) в последния кръг, мястото на националния селекционер Александър Димитров е под въпрос, въпреки че бе назначен едва преди месец, предаде БГНЕС.
В последните си пет срещи тимовете на Илиан Илиев и Димитров няма дори равенство. В тази серия “лъвовете” загубиха два пъти от Испания, два пъти от Турция и веднъж от Грузия, като головата разлика е -17. Интересен факт е, че България има повече автоголове (3), отколкото реализирани нормални попадения (1).
Тимът на Вили Саньол също не успя да покаже качеството, с което разполага в предишните мачове. Под съмнение остава нападателят Жорж Микаутадзе, който дори не влезе в групата за домакинството срещу Испания, въпреки че на пресконференцията преди срещата бе съобщено, че ще получи минути.
В последните мачове помежду си двата тима са си разменили по две победи и имат едно равенство.
Последната победа на България срещу този съперник дойде през 2021 година с резултат 4:1.
Програма за световните квалификации във вторник:
Група В
21:45, Косово - Швейцария
21:45, Швеция - Словения
Група С
21:45, Беларус - Гърция
21:45, Шотландия - Дания
Група Е
21:45, България - Грузия
21:45, Испания - Турция
Група Н
21:45, Австрия - Босна и Херцеговина
21:45, Румъния - Сан Марино
Група J
21:45, Белгия - Лихтенщайн
21:45, Уелс - Северна Македония.
