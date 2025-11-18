Последен шанс за България да спре пропадането

Пиксабей

България посреща днес Грузия в последния кръг от група Е на квалификациите за предстоящото Световно първенство през 2026 година. Преди двубоя от 21:45 часа “лъвовете” са последни с 0 точки, а гостите са трети с 3. Турция е с 12 на втора позиция, а лидер е Испания с пълен комплект от 15.

Напрежението в лагера ни продължава да расте. След поредната загуба - срещу Турция (0:2) в последния кръг, мястото на националния селекционер Александър Димитров е под въпрос, въпреки че бе назначен едва преди месец, предаде БГНЕС.

В последните си пет срещи тимовете на Илиан Илиев и Димитров няма дори равенство. В тази серия “лъвовете” загубиха два пъти от Испания, два пъти от Турция и веднъж от Грузия, като головата разлика е -17. Интересен факт е, че България има повече автоголове (3), отколкото реализирани нормални попадения (1).

Тимът на Вили Саньол също не успя да покаже качеството, с което разполага в предишните мачове. Под съмнение остава нападателят Жорж Микаутадзе, който дори не влезе в групата за домакинството срещу Испания, въпреки че на пресконференцията преди срещата бе съобщено, че ще получи минути.

В последните мачове помежду си двата тима са си разменили по две победи и имат едно равенство.

Последната победа на България срещу този съперник дойде през 2021 година с резултат 4:1.

Програма за световните квалификации във вторник:

Група В

21:45, Косово - Швейцария

21:45, Швеция - Словения

Група С

21:45, Беларус - Гърция

21:45, Шотландия - Дания

Група Е

21:45, България - Грузия

21:45, Испания - Турция

Група Н

21:45, Австрия - Босна и Херцеговина

21:45, Румъния - Сан Марино

Група J

21:45, Белгия - Лихтенщайн

21:45, Уелс - Северна Македония.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!