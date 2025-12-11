Последен срок за санаториум от НОИ

Пиксабей

Териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 19 декември 2025 г. включително. Последната дата, на която правоимащите лица могат да постъпват при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, е 21 декември 2025 г., предаде Парите ни.



Действията за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година са необходими, тъй като договорите, сключени с изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, са със срок до 31 декември 2025 г.



През тази година програмата стартира на 28 март. Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са издадени на над 40 хиляди осигурени лица.Броят на издадените удостоверения варира: над 40 хиляди през 2025 г., над 41 600 през 2024 г. (намаление спрямо 2023 г. с 43 000 удостоверения) и 42 145 през 2022 г.



Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частичната помощ за храна в размер на 11,00 лв. за всеки ден от престоя се поемат от средствата на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.



Право на паричната помощ имат и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност.



Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

