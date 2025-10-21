Последен срок за смяна на летните гуми със зимни

Пиксабей

Скоро температурите трайно ще бъдат ниски и е време да сложите зимните гуми.

Предстои ни седмица на големи температурни амплитуди с топло време през уикенда, което ще достигне до 27 градуса, но веднага след това идва рязко застудяване. Това прогнозира метеорологът Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в ефира на "Денят започва" по БНТ.

Кирилова предупреди шофьорите, че заради сутрешните температури, близки до нулата, и влажните настилки, вече е време за смяна на летните гуми със зимни.

Според прогнозата, през следващите дни температурите постепенно ще се повишават, като в събота и неделя се очаква т. нар. "циганско лято" с максимални стойности между 22 и 27 градуса.

Топлото време обаче няма да се задържи дълго. "След неделя ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Ще има облаци и валежи, макар и незначителни. Температурите рязко ще се понижат", предупреди Анастасия Кирилова.

По-студен и дъждовен октомври

Метеорологът направи и равносметка на месеца досега, като посочи, че той е по-студен от обичайното. "Почти в цялата страна температурите са под нормата", обясни тя. В понеделник сутринта (20 октомври) в София температурата е била нула градуса, а на много места в страната е имало слани.

Освен по-студен, октомври е бил и значително по-дъждовен. Валежите в цялата страна са над нормата, а в Северна България те са достигнали 300% от месечната норма, или три пъти повече от обичайното.

По-дългосрочната прогноза показва, че зимата се очертава да бъде сравнително топла, но засега няма яснота относно очакваните валежи.

