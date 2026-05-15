Последен училищен звънец за зрелостниците от училищата в Шуменско

Последен училищен звънец чуха днес зрелостниците от училищата в Шуменско. По традиция дванайсетокласниците бяха изпратени с тържества в дворовете на учебните заведения.

Тази година средното си образование в областта завършват 1165 ученици, с 66 повече от миналата година, съобщиха за ШУМ.БГ от Регионалното управление на образованието. В град Шумен двете профилирани гимназии, петте професионални и средните училища изпращат над 850 абитуриенти, предаде Шум бг.

Учители, родители, приятели пожелаха „На добър час“ на учениците от Випуск 2026, които днес едновременно с усмивки и сълзи напуснаха класните стаи. Последният учебен ден се превърна в истински празник на спомените и приятелството. Емоционални думи, снимки, цветя изпълниха училищните дворове, а за Випуск 2026 започва нов етап – балове, изпити и първи стъпки към мечтите.

Баловете на дванайсетокласниците са на 24 и 25 май.

"За нас"

