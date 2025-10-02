Последен важен турнир за годината за Ивет Горанова

снимка: Булфото

Олимпийската шампионка от Игрите в Токио 2020 Ивет Горанова и лидерката в световната ранглиста при жените до 21 години Теодора Цанева ще участват в последния турнир от Карате 1 Серия A в столицата на Малайзия - Куала Лумпур.

Горанова ще играе в категория до 55 кг, като в първия си мач ще срещне Нейра Сипович (Босна и Херцеговина). Цанева e до 50 кг, а в първия си мач ще има за съперничка иранката Захра Зареи, допълва БТА.

Треньори на двете българки в Малайзия са Бояна Стефанова и Ангел Стефанов, съобщават от Българска национална федерация карате.

