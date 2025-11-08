Последна информация за изчезналата Стефани

кадър: Бтв

Полицията, планински спасители и доброволци издирват изчезналата 20-годишна млада жена. В този час акцията в района на Витоша продължава.

Вече втори ден се издирва момичето, изчезнало в планината Витоша. По-рано сутринта 8 кучета обходиха районите. Преди минути се включиха и доброволците. Планинската спасителна служба даде и задачите на присъединилите се към издирването хора, които са решили да помогнат, допълва Бтв.

"Опитваме се да намерим всякаква информация по отношение на това къде може да е било момичето. Всички възможни канали са отворени. Ако някой има информация, моля да я сподели с нас. Последната информация е че е засечена от камера, знае се посоката, по която е тръгнала. Оттам нататък - нищо повече, съобщи в предаването "Тази събота и неделя" Емил Нешев, шеф на ПСС.

Последно е видяна по маршрута на маратона "Витоша 100". Доброволците, които искат да се включат, не трябва да го правят самосиндикално, трябва да се допитат до спасителната служба. Хората трябва да са добре екипирани и най-вече да се съгласуват с ПСС.

