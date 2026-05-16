Последна класация: Дара докосва върха на Евровизия

Дара остава на крачка от голямата победа на "Евровизия 2026" – поне според последната прогноза на международните журналисти.

След като вота на репортерите по време на полуфиналите постави България на върха и даде заявка за триумф с „Бангаранга“, новото подреждане променя картината, предаде Блиц

Класацията е изготвена по традиционния модел, при който журналистите разпределят точки между петте най-силни изпълнения – 12, 10, 8, 6 и 4 точки.

Според тях големият победител ще бъде Австралия, следвана от Финландия, а България остава трета.

В топ 10 попадат още Молдова, Гърция, Дания, Румъния, Франция, Чехия и Швеция.

Въпреки това позицията на Дара остава силна – тя продължава да бъде сред основните фаворити и да привлича сериозно внимание с енергичното си изпълнение.

Остава големият въпрос – ще се окажат ли прави журналистите, или България ще обърне прогнозите и ще стигне до първата си победа в конкурса?

