Последна седмица, в която можем да плащаме в лева

Започва последната седмица, в която можем да ползваме левове като легитимно разплащателно средство. От 1 февруари, което се пада тази неделя, разплащанията у нас ще стават само в евро.

Това обаче не означава отпадане на двойното етикетиране, в Закона за приемане на еврото е записано, че то ще важи до една година след приемане на единната европейска валута, предаде Нова телевизия.

До края на юни ще можем без такси да обръщаме левове в евро в клоновете на търговските банки, а услугата ще бъде налична завинаги на касите на Българската народна банка.

От 1 февруари плащаме само в евро.

