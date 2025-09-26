Последни 7 обекта за продажба в емблематичната сграда ИНФИНИТИ ГРИЙН във Варна

В една от най-елитните локации на град Варна – квартал Чайка , в близост до Морската градина, се издига впечатляващата новострояща се сграда ИНФИНИТИ ГРИЙН . Проектът е на доказаните инвеститори в строителството „Явор“ АД и техния собственик „Интерком Груп“ ООД и привлича вниманието както с модерната си архитектура и елегантна визия, така и с безкомпромисното качество на изпълнение.

В сградата към момента има останали само 7 обекта за продажба – последна възможност за тези, които търсят престижен имот с гарантирана добавена стойност.

Защо ИНФИНИТИ ГРИЙН е правилният избор?

Топ локация – на пешеходно разстояние от Морската градина и морския бряг.

Архитектурен шедьовър – модерна фасада и премиум визия, която се откроява сред новото строителство.

Функционалност – всеки обект е проектиран с внимание към детайла, осигуряващ светлина, удобство и комфорт.

Инвестиция с перспектива – имотите в Чайка традиционно са сред най-търсените на пазара. Покупката тук гарантира стабилна доходност и висока ликвидност.

Престиж и сигурност – съвременна сграда, издигната с материали от най-висок клас.

Свободните обекти са 5 офиса, 1 обект с предназначение за творческа и проектантска дейност и 1 апартамент. Те са мултифункционални и могат да бъдат използвани като:

А най-голямото предимство – всеки обект може да се превърне и в многофункционално пространство, което съчетава комфорт за живеене с практична работна среда.

ИНФИНИТИ ГРИЙН не е просто сграда – това е новият символ на модерния и качествен живот във Варна. Съчетанието от отлична локация, престиж и инвестиционна стойност превръща последните 7 свободни обекта в рядка възможност.

Ако търсите нов дом, офис, ателие или имот за инвестиция – сега е моментът. Утре тези обекти може вече да са част от нечие портфолио.

За повече информация относно сграда ИНФИНИТИ ГРИЙН и други проекти на „Явор“ АД:



📍 гр. Варна, бул. „Република“ 117, Търговски център „Явор“, ет. 4

📞 Телефони: 0877 63 20 20 | 0877 61 20 20

📧 office2@yavorad.com

🌐 http://www.yavorad.com

