Последни довършителни работи по арт инсталацията в центъра на Варна

13.08.2025 / 11:37 3

Булфото

Феерия в бяло и лилаво е новата арт инсталация на централния булевард "Княз Борис I" във Варна.

Последни довършителни работи се извършват по инсталацията от чадъри, преобразила част от пешеходната зона на морската столица.

Вечер чадърите ще бъдат осветени от малки лампички.

Очаква се Арт инсталацията да бъде официално готова утре.

 

Коментари
0
0
kris (преди 8 секунди)
Рейтинг: 493509 | Одобрение: 90164
Преди 5-6 години ги видях на пешеходна улица в Благоевград.....Вървейки хората се блъскаха един, друг докато зяпат нагоре.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
MrBean (преди 2 минути)
Рейтинг: 184670 | Одобрение: -2200
Като че ли най -отдавна съм вижда във Виетнам,ХонгКонг и Бангкок...просто в Чайна таун винаги има.
0
0
уйчо (преди 3 минути)
Рейтинг: 115263 | Одобрение: 5463
А в Солун откога ги има, ама доста по-сериозна и оригинална инсталация.
0
0
MrBean (преди 13 минути)
Рейтинг: 184670 | Одобрение: -2200
Това не е арт инсталация,а закачени чадъри.Познавайки ветровете по тази улица считам че тези приятни чадърчета няма да изкарат дълго. Особено опасни са дръжките на чадърите и това ще докара бели.В цял свят,за България не зная, този тип инсталации са без дръжките...
0
0
kjk (преди 15 минути)
Рейтинг: 136090 | Одобрение: 15455
Още малко и ще го докарат като знамето на ЛГБТ!!!;)НамусенБолест
2
0
Серж (преди 37 минути)
Рейтинг: 221302 | Одобрение: 44142
Доста сме закъсняли! В Бургас и Силистра ги има от няколко години...

