Последни довършителни работи по арт инсталацията в центъра на Варна

Булфото

Феерия в бяло и лилаво е новата арт инсталация на централния булевард "Княз Борис I" във Варна.

Последни довършителни работи се извършват по инсталацията от чадъри, преобразила част от пешеходната зона на морската столица.

Вечер чадърите ще бъдат осветени от малки лампички.

Очаква се Арт инсталацията да бъде официално готова утре.

