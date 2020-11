Последни подробности за качеството на космическия интернет на Мъск

снимка: Starlink

Целта на проекта Starlink е да осигури високоскоростен широколентов достъп до интернет на жителите на райони на планетата, където той е ненадежден, скъп или липсва изобщо, предава digital.bg.

Първоначалната услуга на Starlink ще струва $99 на месец, плюс $499 авансови разходи за поръчка на Starlink Kit, според екранни снимки от имейлите, на които се позовава CNBC.

Първите участници в бета тестовете на сателитния интернет, предлаган от Starlink – един от мащабните проекти на Илон Мъск, са доволни от скоростта и качеството на връзката.

В края на октомври Starlink започна тестови изпитания на своята услуга. Членовете на програмата Better Than Nothing Beta, които трябва да закупят цялото наземно оборудване от Starlink за $499 и след това да плащат месечна абонаментна такса от $99, съобщават за неочаквано добро представяне на сателитния интернет.

В дискусия в Reddit потребителите отбелязват, че средната скорост на достъпа е над 150 Mbps, въпреки че самата компания обещава от 50 до 150 Mbps. В същото време нито валежите, нито студеното време оказват значително влияние върху скоростта на връзката – напротив, бета тестерите подчертават, че понижаването на температурата на въздуха увеличава скоростта.

Според публикация на Business Insider, в студено време скоростта на сателитния интернет нараства средно с 20 Mbps. Най-бързата скорост на изтегляне – 208,63 Mbps – е регистрирана в Сиатъл.

Терминалите за получаване на сигнал, инсталирани на улицата, се справят дори и при лек сняг. Повърхността на електрониката се загрява достатъчно, за да разтопи снега, но качеството на връзката намалява при обилни снеговалежи. Един от потребителите на Starlink съобщава, че при снежна буря скоростта е спаднала до 20-30 Mbps, но с края на валежите всичко се е върнало към предишните си стойности.

Проектът Starlink предвижда израждане на мрежа от над 11 хиляди компактни сателита в ниска земна орбита. Те ще поддържат комуникация с базови станции и абонати на повърхността в Ku, Ka и V радиочестотни ленти (2-18, 26,5-40 и 40-75 GHz).

В завършения си вид флотилията от сателити ще осигури високоскоростен (спрямо текущите сателитни комуникационни мрежи) достъп до интернет със закъснения по-малки от 15 милисекунди, тъй като между всички сателити ще бъде изграден лазерен канал за комуникация.

Всеки сателит на Starlink е проектиран да работи минимум пет години и е оборудван със собствени електрореактивни двигатели за ориентация и поддържане на орбитата.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg