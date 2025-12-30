Последните думи на Брижит Бардо били „Пиу-пиу“

Кадър Youtube

„Пиу-пиу“ били последните думи, които Брижит Бардо прошепнала на съпруга си Бернар в мига преди смъртта си, съобщава АФП.

Агенцията цитира Бруно Жакелин, директор „Връзки с обществеността“ на фондация „Брижит Бардо“. Жакелин от своя страна се позовава на съпруга на звездата Бернар д’Ормал, който е бил до смъртния ѝ одър.

„Било е 5:55 сутринта. Тя му прошепнала своето малко любовно обръщение — „пиу-пиу“. И това било всичко“, разказа Жакелин пред новинарския канал BFMTV.

Актрисата от „И Бог създаде жената“ почина на 91-годишна възраст в неделя сутринта в прочутата си резиденция „Ла Мадраг“ в Сен Тропе.

Погребението ѝ ще бъде на 7 януари в гробище край морето в Сен Тропе, като поклонението преди това ще бъде в църквата „Нотр Дам дьо Л'Асомпсион“, уточниха от фондацията, допълва Бтв.

По повод смъртта на звездата режисьорът Клод Льолуш също сподели пред BFMTV: „Много добре си спомням как генерал Дьо Гол, когото срещнах един ден, ми каза: „Франция – това съм аз и Брижит Бардо!“.

В интервю за BFMTV през май Брижит Бардо заяви, че иска „мир и природа“ и да живее „като фермер“. През есента тя беше хоспитализирана за операция, чийто характер не беше разкрит.

