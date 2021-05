"Последният диктатор в Европа" Лукашенко отвлече пътнически самолет на Ryanair, за да арестува журналист. ЕС с гневна реакция

Снимка: Пиксабей и Orkas

Соченият за "Последен диктатор в Европа" Лукашенко в Беларус вдигна изтребител, за да арестува критичен журналист към режима му на борда на самолет със 170 души по линията Атина - Вилнюс.

Най-висшите представители на Европейския съюз предупредиха Беларус, че ще носи отговорност за съдбата на полет, отклонен за Минск, и поискаха всички пътници да бъдат освободени, предаде АФП, цитиран от Флаш нюз.

We hold the government of Belarus responsable for the security of all passengers and the aircraft.

ALL passengers must be able to continue their travel immediately. (2/2)