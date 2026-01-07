Последният майстор на файтони у нас си отиде на 95 години

Снимка: Пиксабей

На 95-годишна възраст си отиде Анко Анков, последният майстор на файтони в България.

Дядо Анко живееше във врачанското село Косталево и до края на дните си остана верен на занаята, превърнал се в негова съдба, пише "24 часа".

Анко Анков е част от жива връзка с една златна епоха в българското занаятчийство. В края на XIX и началото на XX век България печели международно признание с изящни файтони, кабриолети и брички, изработвани във фабриката на известния индустриалец от Враца Мито Орозов. Анков завършва създаденото от него столарско училище в първия му випуск.

В работилницата си в Косталево дядо Анко реставрира изящните файтони на Орозов и създава всичко сам - от най-малкия детайл до последния щрих. От 2001 година насам той изработва и реставрира над 10 файтона и карети по чертежи, запазени от фабриката на Орозов.

