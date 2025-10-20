Последното съобщение на момчето от мола до треньорката разтърси България

Кадър Фб

Майсторката на спорта Кристияна Колева сподели спомен и се сбогува с убитото в столичен МОЛ 15-годишно момче вчера, предаде Новини.бг.

Краси мечтаел да стане шампион по вдигане на тежести на България.

"Краси...дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа: "Тренер идвам към залата...и не дойде. Да умреш от нож мирно време в някакъв скапан мол... Казах ти, че брат ти те води към гибел, мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете! Сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още", ридае през сълзи треньорката на Краси Кристияна Колева, президент на спортен клуб.

"Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно .Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мен. О, детенце мое", плаче Колева.

