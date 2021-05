Снимка John B. Mueller, уикипедия САЩ

В САЩ ще почетат по подобаващ начин паметта на известен певец. Посмъртен албум на рапъра DMX ще бъде издаден на 28 май. Това е осмата му тава и е със заглавие Exodus. Ще включва само неиздадени парчета.

Плочата носи името на един от синовете на рапъра, който има 15 деца от няколко жени.

Припомняме, че DMX ни напусна от инфаркт на 50-годишна възраст. Той стана известен в края на 90-те години с твърдия си стил и с текстове, в които се говореше за чернокожи и насилие. Плътният му и дрезгав глас бързо стана разпознаваем. В периода 1998- 2003 г. Ърл Симънс, каквото е истинското име на рапъра, пласира на първа позиция в класациите на САЩ 5 свои албума. Един от тях It's Dark and Hell is Hot се задържа в чартовете 101 седмици, пише Novini.bg.

