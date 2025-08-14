Посочиха 4-те коли с най-здрави двигатели, които минават 500 хиляди километра без проблем

Кадър Ютуб

Специалисти подбраха селекция на коли с неразрушими двигатели, които уверено достигат половин милион километра.

Първото място е заето от Peugeot 301 с неговия двигател EC5. Достатъчно е да смените маслото и филтрите навреме. Добрият стар "французин" с обем 1,6 литра и 115 к.с. Среща се и в Peugeot 308 и Citroën C-Elysée. Непретенциозен, но не прощава евтино масло, предаде Стандарт.

Друг ветеран е Renault K4M. Блокът е чугунен, клапаните са 8 или 16, всичко е максимално просто. Има само един минус - ангренажният ремък трябва да се сменя по-често. Иначе двигателят издържа дълго. Монтиран е на Logan, Megane, Duster.

Японският 4GR-FSE е друга история. Мощност 200 к.с., обем 2,5 л, модерни системи. Но има един нюанс - след 100-120 хиляди км започва да яде масло. В същото време ресурсът е до 500 хиляди. Този двигател е монтиран на Toyota Crown и Mark X.

Немският 1.6 MPI (EA211) се монтира на Polo, Rapid, Seat Ibiza. Първите версии бяха много издръжливи - изминаваха половин милион. При по-новите има шум при високи обороти поради проблеми с буталата, но като цяло двигателят е надежден. Основното е да не пестите от обслужване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!