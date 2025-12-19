Посочиха четирите грешки, които правим с личните финанси

Редактор: Недко Петров

Финансов консултант посочи основните грешки, които правим с личните финанси. Според Райна Миткова първата от тях е, че нямаме яснота и ясен план какво влиза и какво излиза от нашия бюджет. Втората грешка е, че караме финансите на автопилот, което означава да плащаме нещо, защото преди сме го плащали, или защото някой ни е казал, че трябва да го платим.

Третата грешка е, че ползваме кредити, без обаче да сме наясно какво е кредит, за какво го ползваме, можем ли да си позволим различните кредити и за каква цел се използват. Много хубаво ще бъде, ако всяка година си повтаряме какви са грешките, и се ограмотяваме, четем и се съветваме с някой, за да имаме една яснота и един ясен план по отношение на нашите финанси, коментира Миткова.

Последната посочи и четвърта грешка - че възприемаме бюджета като едно ограничение, като едно лишение и като нещо, което е много страшно.

Всъщност, когато планираме как харчим и как потребяваме, можем да извлечем много по-голяма стойност, и много повече радост да ни донесат тези пари при същото количество пари. Така че аз бих окуражила всеки да погледне бюджета през тази призма как с настоящото си количество пари да получи максимална радост. Защото, много хора имат добри доходи, много хора имат и спестявания. Малко хора обаче имат финансово спокойствие, а спокойствието идва точно от това ние да се чувстваме в контрол, и да знаем, че можем да планираме нещата, заяви още в „Преди обед“ Райна Миткова.

