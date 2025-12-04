Посочиха най-опасните пътни отсечки във Варна

Фейсбук

Основните сигнали за нередности по пътищата във Варна са свързани с превишаването на скоростта. Това обобщи в "Темата на деня" днес заместник-кметът Илия Коев. Един от основните проблеми - избуялата растителност, която пречи на видимостта на някои пътни участъци, вече е на път да бъде преодоляна, каза още той. Вече имаме сключен договор и по график започва плановото премахване на растителността и почистването на деретата във Варна, допълни заместник-кметът.

Във Варна има места с недостатъчно добре осветени пешеходни пътеки, работи се в посока този проблем да бъде разрешен, подчерта Илия Коев. Пет са приоритетните участъци, дадени за обследване, а специалистите трябва да преценят каква светлина трябва да бъде поставена, за да не заслепява шофьорите, поясни заместник-кметът.

Според него има участъци по ключови варненски булеварди, където трябва да се повиши скоростта. Коев даде за пример бул. "Васил Левски" в района на Регионалната здравна инспекция. Там се слагат триноги на КАТ, хората карат с висока скорост и след това рязко намаляват, а това е предпоставка за пътнотранспортни произшествия, обобщи заместник-кметът. Той съобщи, че тази тема трябва да бъде разгледана от Комисията по безопасност на движението.

Недобросъвестни граждани, премахващи делинеаторите по невралгични участъци, са сред проблемите, пред които се изправят институциите, каза още Коев. Той даде за пример пътя за Виница, където въпреки тежкия инцидент със загинал мотоциклетист, поставените след катастрофата делинеатори са били демонтирани. Влизаме в една спирала, която не трябва да е такава, коментира заместник-кметът.

Лошата инфраструктура е пряко свързана с пътната безопасност. По-правилно е да не се правят кърпежи, а да се ремонтират пътища в цялост, подчерта Коев.

Той съобщи и че във Варна предстои поставянето на новите общински камери, както и възстановяването на десните секции на светофарите на седем булеварда в града.

