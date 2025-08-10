Посочиха най-здравата кръвна група

Пиксабей

Някои хора от раждането си носят гените на дълголетието, докато други са изложени на по-висок риск от заболявания и здравословни проблеми.

Оказва се, че кръвната група играе значителна роля за дълголетието.

Какво обаче прави една кръвна група по-уязвима от друга?

Каква е връзката между кръвната група и здравето?

Кръвта на всеки човек се разделя на четири основни групи и два резус-фактора. Още в началото на ХХ век учените установяват, че различните кръвни групи влияят върху имунитета и предразположението към заболявания.

Първа и втора група кръв са възникнали първи и се смятат за най-разпространени.

Трета и четвърта група кръв са резултат от генетични мутации и смесване на кръвни линии.

Кръвта на „хищниците“ — най-устойчивите хора

Първата и втората група кръв са наричани „кръвта на хищниците“, защото в древността техните носители били най-силните и най-здравите членове на общностите – ловци и войни.

Първа кръвна група:

Счита се за най-устойчива на болести и инфекции.

Носителите ѝ рядко страдат от хронични заболявания като рак, сърдечносъдови заболявания и диабет.

Имат силен имунитет и по-нисък риск от развитие на сериозни здравословни проблеми.

Втора кръвна група:

Въпреки че са по-податливи на вируси и настинки, тези хора притежават силна способност за бързо възстановяване.

Те могат да преборят инфекции и възпаления по-ефективно от останалите.

„Нещастната“ кръвна група — най-уязвимите хора

Третата и четвъртата кръвна група са се появили по-късно в резултат на генетични мутации и смесване на кръвни линии. Според една теория, четвъртата група кръв е възникнала у елитна група хора, които създавали потомство само в тесен кръг, като по този начин се запазвали специфични гени.

Четвърта кръвна група:

Счита се за най-уязвима и предразположена към хронични заболявания.

Носителите ѝ са по-често засегнати от вирусни и инфекциозни заболявания.

Имат по-слаба съсирваемост на кръвта, което увеличава риска от сериозна кръвозагуба, пише Здраве.то.

Според статистиката, 28% от хората с четвърта кръвна група са починали поради тежка кръвозагуба.

Как да намалим риска?

Разбира се, кръвната група не е присъда. Учените подчертават важността на превенцията и грижата за здравето, особено за хората с четвърта кръвна група. Ето няколко основни съвета:

Балансирано хранене, богато на антиоксиданти.

Редовна физическа активност.

Спазване на здравословен сън.

Редовни профилактични прегледи за навременно откриване на заболявания.

Заключение: Хората с четвърта кръвна група може да са по-уязвими, но с правилна профилактика и здравословен начин на живот рискът от преждевременна смърт може да бъде значително намален.

