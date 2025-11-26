Посочиха парадокс в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Парадокс в „Игри на волята“ посочи Алекс. Обяснението му е във връзка със снощната победа на Радостина над Ръждавичка.

„Ето го парадокса! Радостина доказа, че е много силна, а всъщност е участвала в схема за слаби. Същото важи и за Николета – силна, участва в схема за слаби. Това което правиха преди и се опитват слабите да се обединят, за да доминират над силните, а нямат нужда от тази игра. Ако си силен - играеш като силен“, коментира той.

Безименните останаха иначе безмълвни и трудно повярваха, че Радостина е била Ръждавичка.

Тя им разказа всичко, на чак накрая обяви, че битката е била елиминационна и Ръждавичка повече няма да бъде видяна на Арената.

„Чаках да видя Ръждавичка пак до мене и знаех, че с нея ще стигнем до финалната осмица, но не стана“, коментира Калин.

Ради, ей така от нищото дойде, последна излязла от Блатото, съответно спечели грошове и нейното богатство, което тя има, е голямо и ако изиграе картите правилно, може да си подсигури един много сигурен финал, допълни той.

