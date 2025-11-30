Посочиха победителите в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Фенове на „Игри на волята“ посочиха своите победители в тазгодишния сезон на екстремното риалити. В социалните мрежи те пишат, че ако победителите се определят на база зрителски вот, то първите три места ще бъдат за Калин, Алекс и Траян.

Дни преди финала на сезон 7 напрежението между феновете на шоуто вече достига до нивото на кипене. Освен, че описват положителните качества на тримата играчи, които си харесват, то епитетите към тези, които не са долюбвани, преминават границите на нормалността.

Осмината, които ще се борят за 100-те бона, са Радостина, Николета, Мирослав, Калин, Алекс, Траян, Дино и Чикагото.

Утре – понеделник, на Арената в елиминационна битка, в която ще бъде определен играчът, който ще остане на 8-мо място, тоест загубилия ще си тръгне от „Игри на волята“, сили и умения ще премерят Николета, Алекс и Чикагото.

Чикагото бе посочен от Радостина, която използвайки анулета, се спаси от тази битка.

Пред водещата Ралица Паскалева тя обясни решението си: „Ние сме на финалния етапи от играта и аз искам да се възползвам от предимствата, които съм си спечелила дотук“.

„А сметна ли колко можеш да спечелиш ако отидеш на битка срещу тях двамата“, попита я обаче Ралица Паскалева.

„Може да спечеля, но винаги има риск“, отвърна Радостина.

„Това е най-хубавото в „Игри на волята“ - винаги има риск, а тези, които рискуват, след това стават герои!“, завърши Ралица Паскалева.

