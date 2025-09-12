Посочиха причината за поскъпването на млечните продукти

Редактор: Недко Петров

Председателят на Асоциацията на млекопроизводителите разкри защо цените на млечните продукти у нас са скъпи. Димитър Зоров обяви, че това се дължи на изкривяване във веригата при крайния търговец на дребно.

Именно заради надценките, и то при крайния търговец на дребно, именно заради тези наценки млечните продукти в България изглеждат на еднакви цени или малко по-скъпи от някои страни в Европейския съюз, започна Зоров.

Радваме се, че преди един или два дни председателят на КНСБ най-накрая осъзна какъв е проблемът. И че проблемът не е в началото на веригата на производителите, защото те изнемогват, а при крайния търговец на дребно, допълни той.

Именно заради това Министерство на земеделието е подготвило, вече три месеца подготвя и два пъти на обществено обсъждане закона за ограничаване на наценките. Виждаме обаче, че много икономисти анализатори и лобисти всячески се стремят да го провалят, като изказват много популизъм. В края на краищата никой не мисли за крайния потребител и за производството, което в България се унищожава, категоричен бе по Нова Нюз Димитър Зоров.

