Посолството на САЩ: Ген. Луков е бил поддръжник на нацистите

Изявление на Посолството на САЩ

Посолството на САЩ оценява усилията на българското правителство да се противопостави на т.нар. Луков марш и да гарантира общественото спокойствие. Ген. Христо Луков е бил поддръжник на нацистите, който е насаждал омраза и несправедливост. Въпреки че посолството напълно подкрепя демократичните принципи на свобода на словото и на сдружаването, ние осъждаме ксенофобията, езика на омразата и провокациите към насилие като противоречащи на основните ценности на съвременното общество.

Това пише glasove.com.

Statement by the U.S Embassy

The U.S. Embassy appreciates the efforts of the Government of Bulgaria to oppose the so-called Lukov March and ensure public calm. General Hristo Lukov was a Nazi supporter who promoted hate and injustice. While the Embassy fully supports the democratic principles of free speech and assembly, we condemn xenophobia, hate speech, or incitements to violence as contrary to the basic values of modern society.

