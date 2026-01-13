Посолството на САЩ с предупреждение към американците: Напуснете Иран сега

Кадри Youtube

Посолство на САЩ в Иран препоръча на американските граждани, които все още са в страната, да напуснат незабавно, пише Фокс нюз.

Предупреждението идва, тъй като повече от 2000 души са били убити в продължаващите антиправителствени демонстрации, според активистка група. Базираната в САЩ информационна агенция Human Rights Activists News Agency съобщи, че 1847 от загиналите са протестиращи, а 135 са членове на иранските сили за сигурност, съобщи Associated Press.

„Напуснете Иран сега. Имайте план за напускане на Иран, който не разчита на помощта на правителството на САЩ“, се казва в уебсайта на посолството на САЩ в Иран, предлагайки сухопътни преминавания към Армения или Турция, ако е „безопасно да го направите“.

„Ако не можете да напуснете, намерете сигурно място в дома си или друга безопасна сграда. Имайте запас от храна, вода, лекарства и други основни стоки“, добавиха от посолството.

„Протестите в Иран ескалират и може да прераснат в насилие, което ще доведе до арести и наранявания. Засилени мерки за сигурност, затваряне на пътища, прекъсване на обществения транспорт и блокиране на интернет продължават“, заявиха още от посолството.

„Правителството на Иран е ограничило достъпа до мобилни, стационарни и национални интернет мрежи. Авиокомпаниите продължават да ограничават или отменят полети до и от Иран, като няколко от тях преустановиха услугите си до петък, 16 януари.“

Протестите започнаха в края на миналия месец с демонстрации на собственици на магазини и търговци на базари срещу ускоряващата се инфлация и срива на риала, който загуби около половината от стойността си спрямо долара миналата година. Инфлацията надхвърли 40% през декември.

Безредиците скоро се разпространиха в университети и провинциални градове, като млади мъже се сблъскаха със силите за сигурност, посочва bTV.

„Лицата с двойно гражданство между САЩ и Иран трябва да напуснат Иран с ирански паспорти. Иранското правителство не признава двойното гражданство и ще третира лицата с двойно гражданство между САЩ и Иран единствено като ирански граждани“, според посолството. „Гражданите на САЩ са изложени на значителен риск от разпит, арест и задържане в Иран. Показването на американски паспорт или демонстрирането на връзки със Съединените щати може да бъде достатъчна причина иранските власти да задържат някого.“

Посолството също така заяви, че „сухопътните граници на Туркменистан са отворени, но гражданите на САЩ се нуждаят от специално разрешение от правителството на Туркменистан, преди да се приближат до границата“ и „Гражданите на САЩ, които имат спешна нужда да напуснат Иран през Азербайджан, трябва да са наясно, че влизането в Азербайджан от Иран е ограничено за граждани на САЩ по време на периоди на повишено напрежение, като например конфликта между Иран и Израел през юни 2025 г.“

