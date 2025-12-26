Посрещнаха Коледа в софийския затвор
Кадър бТВ
Затворници посрешнаха празника с близките, които ги посетиха.
Над 6000 осъдени и задържани посрещат Рождество в българските затвори и арести. Зад решетките също има празненства. Какво се крие зад стените на Софийският затвор проверява екип на bTV.
Всеки от тях е извършил различно престъпление. Днес излежават наказанията си.
„Аз съм по принцип от така наречената банда „Килърите“, казва лишеният от свобода Васил Костов.
Никога не е отглеждал дъщеря си. От близо 15 години е в затвора, а дъщеря му днес е на 15. Той влиза в затвора, когато съпругата му е бременна в осми месец.
Само по празници като днешния успява да я целуне.
„Всички тези мероприятия се отразяват мотивиращо, доближават ги до семейна среда. Няма как да компенсираме семейството, но се опитваме да се доближим“, обяснява Пролет Николова - ИНСПЕКТОР „Пробация“ – затвор София.
От 28 години Иводор Ковачев е капелан в Софийския затвор. Именно той е инициаторът на събитието, пише факти.бг.
Как може да убеди майка, чието дете е убито, че убиецът му трябва да получи втори шанс.
„Ако на него не му се даде втори шанс, рано или късно ще излезе, и ако няма промяна, ще отиде при друг и детето на друг“, вярва Иводор.
Лишеният от свобода Васил казва за какво съжалява: „Единствено, че не съм бил със семейството ми. Аз нямам обвинение дори в опит за убийство“, казва той.
„Като помагач на неизвестен извършител“ – допълва жена му, Снежанка.
Васил е осъден на доживотен затвор без право на замяна. Твърди, че е невинен. И въпреки това казва, че за тези години е разбрал смисъла на решетките.
