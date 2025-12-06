Посрещнаха частица от мощите на Св. Николай в Рупите

Булфото

Храм "Успение Богородично" в село Рупите посрещна частица от мощите на Свети Николай Мирликийски Чудотворец. Богословът Иван Тупаров каза за БТА, че с благословението на Неврокопския митрополит Серафим, в Рупите пристигат и частици от мощите на още четирима велики християнски светци:

– Свети Евтимий Патриарх Търновски, Свети Василий Велики, Света великомъченица Варвара, Свети великомъченик Яков Персиец. Той уточни, че мощите на светиите се посрещат в община Петрич за първи път.

„Това е голямо благословение за жителите и гостите на Рупите и за цяла Община Петрич. Всякога благодарим на Бога за неговата милост, която проявява към нас човеците. В днешния ден празнуваме паметта на Свети Николай Мирликийски Чудотворец. Нашият стремеж е да молим Бог за нашите грехове и с чисти сърца да посрещнем Рождество Христово", добави Иван Тупаров и призова вярващите да очистят сърцата си и с радост да приемат новородилия се младенец в тях.

Посрещането на светите мощи се състоя в 07:30 часа пред храма, след което в 8:00 часа започна утринното богослужение. Свети Николай Мирликийски Чудотворец е един от най-обичаните и почитани християнски светци. Празникът, познат сред народа като Никулден, традиционно е свързан с покровителството над моряците, рибарите, морските специалисти, над банковите институции и техните служители, над младите, разказа за БТА Протойерей Васил Тупаров. Той добави, че днес отбелязваме един от най-големите празници в годината. По неговите думи Свети Николай е роден на Балканите. Той е бил източноримски духовник, архиепископ на град Мира в областта Ликия, Мала Азия. Протойерей Васил Тупаров отправи послание Бог да помага на всички вярващи.

Мощите на Свети Николай Мирликийски Чудотворец, Свети Евтимий Патриарх Търновски, Свети Василий Велики, Света великомъченица Варвара, Свети великомъченик Яков Персиец ще останат в храма през целия ден, за да може всеки вярващ да се поклони и да получи благословение.

