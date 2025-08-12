Постановление за всички собственици на земи: Новите цени

Пиксабей

С Постановление №151 от 6 август 2025 г. стойностите за оценка на земята скачат до 1981 лв. за първа категория.

От 6 август 2025 г. в сила са новите начални цени на земеделските земи в България. Те са въведени с Постановление №151 на Министерския съвет, с което се изменя Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи (ПМС №118 от 1998 г.), предаде Нова Варна.

Снимка: Постановление № 151

Спрямо 2018 г. стойностите са увеличени над три пъти. Например първа категория земя, оценявана преди на 630 лв., вече струва 1981 лв., а десета категория – от 60 лв. скача на 189 лв. Постановлението съдържа цените както в левове, така и в евро.

Новите оценки ще се използват при определяне на обезщетенията по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и при сделки като изкупуване, продажба, замяна, учредяване на сервитути и други, сключвани между държавата и физически или юридически лица.

Плащане в левове в брой ще е възможно само за период от един месец след въвеждането на еврото в България, при официалния фиксиран курс и съгласно правилата за закръгляване по Закона за въвеждане на еврото

