Постъпила е жалба срещу определената мярка за неотклонение на кмета на Варна

Часове преди да влезе в сила определената мярка за неотклонение „парична гаранция“ на кмета на Варна - Благомир Коцев, в Окръжен съд – Варна постъпи жалба от неговия защитник.

Адвокатът оспорва размера на гаранцията – 200 000 лева, и настоява или да не бъде определяна мярка за неотклонение, или тя да бъде най-леката – „подписка“, съобщават от пресцентъра на ВОС.

Предстои жалбата да бъде разгледана от Апелативен съд – Варна.

Припомняме, че Благомир Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева на 28 ноември. На 1 декември - точно 144 дни, след като бе арестуван, той се върна на работав Община Варна.

