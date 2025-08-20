Поставени са нови рекорди за болести, предавани от комари

Снимка Пиксабей

Двукрили насекоми продължават да са напаст за човечеството.

Европа преживява по-дълги и по-интензивни сезони на заболявания, причинени от комари, включително инфекции от западнонилския вирус (WNV) и вирусното заболяване чикунгуня, съобщават от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).

Тази промяна е предизвикана от климатични и екологични фактори като покачване на температурите, по-дълги лета, по-меки зими и промени при дъждовете – условия, които заедно създават благоприятна среда за съществуването на комарите и пренасянето на вируси от тях.

„Европа навлиза в нова фаза, в която по-дълго, широкоразпространено и интензивно предаване на болести, причинени от комарите, се превръща в „новото нормално“. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията работи отблизо със засегнатите държави и всички страни членки за предоставяне на специализирана подкрепа, своевременно наблюдение, обновяване на препоръките в областта на общественото здравеопазване и практически инструменти за засилване на европейския отговор“, казва директорът на ECDC Памела Ренди-Вагнер.

Тигровият комар, който разпространява вируса чикугуня, е открит в 16 европейски страни и 369 региона (в сравнение със 114 преди десетилетие). Заедно с нарастване на международни пътувания, това разпространение увеличава вероятността за поява на случаи на местно ниво. В Европа има 27 огнища на чикугуня досега – нов рекорд за континента. За пръв път случай на чикугуня е регистриран във Франция, в региона на Елзас – изключително рядка поява на тази надморска височина, посочва БТА.

Разпространението на случаи на западнонилски вирус в Европа продължава да се развива и пред последното десетилетие инфекцията е откривана в нови региони всяка година. Тази година за пръв път инфекции са докладвани в италианските провинции Латина и Фрозиноне и в окръг Сълаж в Румъния. В Европа се наблюдава най-високият брой случаи на западнонилски вирус от три години. ECDC очаква инфекциите да продължат да се увеличават, достигайки сезонен връх през август и септември.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията препоръчва на живеещите в засегнатите области и на посетителите, особено възрастни хора, деца и хора с отслабена имунна система да се предпазват от ухапвания от комари, като използват препарати срещу тези насекоми, носят дълги ръкави и панталони, особено на разсъмване и в сумрак, да използват мрежи за прозорци и легла и климатици и вентилатори. Здравните работници трябва да са наясно с циркулацията на тези вируси и да осигуряват ранна диагностика. Нови ваксини са разработени за вирусната болест чикунгуня, но няма ваксина за човешка употреба на инфекцията от западнонилски вирус (WNV).

