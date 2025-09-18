Постави на място депутатите заради грозния език

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Ескалацията на напрежение и размяната на грозни реплики между депутати пред парламента разбуниха духовете. Пиар експерт изрази мнение, че не вижда смисъл от протеста на „Продължаваме промяната“, който определи като акция.

Цвети Узунова бе лаконична, че този протест й напомнил на онзи случай, когато Христо Иванов е газел във водите на Росенец, което също е била една много странна пиаракция.

Узунова смята, че днешните протестни действия не са довели до никакъв резултат, след като Борисов и Пеевски са успели да влязат в Народното събрание, въпреки завардените служебни входове. Отделно пък не е е скочил и рейтинга на ПП-ДБ.

Според Цвети, ако тази война от тротоара пред парламента се пренасе в пленарната зала, депутатите няма да имат работа там. Тогава щяла да е по-добре да ги разпуснат и да вървим на избори, щом толкова не могат да се понасят едни с други.

Рейтингът на Народното събрание в България към момента е под седем процента и това е институцията с най-ниско доверие. Аз мисля, че сега вече е под нулата, заяви още в „Пресечна точка“ бившата водеща на „По света и нас“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!