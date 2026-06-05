Поставиха нови контейнери за растителни отпадъци в местност „Траката“

Снимка Община Варна

Три нови контейнера за разделно събиране на растителни отпадъци бяха поставени в местност „Траката“. Те са разположени на ул. „4-та“ до чешмата, както и на пресечката на ул. „11-та“ с ул. „7-ма“ и на ул. „6-та“ с ул. „11-та“, съобщиха от общинската дирекция „Екология и опазване на околната среда“.

Контейнерите ще обслужват живущите в района. Те са предназначени само за растителни отпадъци от домакинствата (клони, листа, трева и други биоразградими отпадъци, формирани от поддръжка на зелени дворове и градини). Целта е насърчаване на разделното събиране на растителен отпадък и транспортирането му до клетка за компостиране.

Припомняме, че вече бяха поставени два контейнера - в „Евксиноград“ (пресечката на улиците „1-ва“ и „13-та“) и в близост до хотел „Геолог“ (ул. „Веселина Цанкова“. Следващата седмица предстои и поставянето на още контейнери за растителни отпадъци, съобщиха още от ресорната дирекция.

Пресцентър на Община Варна

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