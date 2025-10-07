Поставиха ултиматум на Киара в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Разривът в отношенията между мъжа и жената в най-одумваната двойка в Ергенът наближава. Красимир Томов обаче поиска да разбере от Киара дали, ако приключи с Ана-Шермин, тя ще бъде само с него.

Пращаш ми объркващи сигнали. Искам да знам дали си заинтересована от мен, ако сложа край на отношенията си с Шермин, и няма да ме изложиш. Да отидеш примерно при Петър, защото с него ти е по-приятно да си говориш, каза Краси, с което на практика постави ултиматум на Киара.

Поставена под натиск, певицата намекна на бизнесмена, че е готова да му бъде вярна, макар и да не му даде категоричен отговор. Киара поиска да види действия и конкретни дела от Красимир.

Тъпо е постоянно да ви виждам заедно с Ана, уточни тя в "Ергенът: Любовта в рая" по бТВ.

