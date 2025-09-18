Поставят камери за засичане на средна скорост и във Варна

Снимка: АПИ

Камери за отчитане на средната скорост ще бъдат поставени на натоварени пътни участъци във Варна. Това съобщи за предаването "Новият ден" Митко Славов, член на Международната асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи и на Областната комисия по безопасност на движението. Такива камери за отчитане на средната скорост ще има не само извън населени места, но и в градски условия, уточни Славов.

Камерите, чиито локации ще бъдат обявени официално скоро, ще засичат средната скорост на невралгични участъци в рамките на града, посочи Славов. Не искам да уточнявам къде ще бъдат те, докато не е обявено официално, за да не предизвикваме полемики и казуси, подчерта Славов. По думите му, поставянето на тези камери би довело до по-малко пострадали.

Няколко месеца са необходими, за да стане ясно дали има ефект от промените в Закона за движение по пътищата, коментира още Славов.

Тази година област Варна се оказа на челното място по регистрирани пътнотранспортни произшествия до месец юли. Сериозно влияние за това оказва значителното повишаване на автомобилите в нашия град - чужденци, туристи, но и доста украински шофьори, посочи Митко Славов. Докато те навлязат в темпото на движение, ставахме на доста куриозни ситуации на пътя, припомни специалистът.

18 септември е обявен за Ден без загинали на пътя. Дано тези дни не са само един път в годината, пожела в ефира на Радио Варна Митко Славов.

