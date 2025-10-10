Поставят паметна плоча на едни от създателите на "Варненско лято"

Булфото

До края на 2025 г. предстои поставяне на нова паметна плоча на музикантите Асен и Найден Найденови – едни от основателите на Международният музикален фестивал „Варненско лято“. Знакът ще бъде сложен в близост до мястото, където се е намирал техният дом – на бул. „Осми Приморски полк“. Изработката и поставянето на плочата са финансирани от дирекция „Култура и духовно развитие“ в Община Варна, в изпълнение на приоритетите за естетизация на градската среда през 2025 г., съобщиха от общинската пресслужба.

От дирекцията посочват, че през тази година са подпомогнали организационно реализирането на няколко проекта по естетизация на градската среда. Сред тях е поставянето на паметник на Любен Каравелов през месец юни, в двора на едноименното училище, носещо неговото име - СУ „Л. Каравелов“ в район „Аспарухово“. Инициативата е подкрепена от Общински съвет – Варна, като макетът на паметника е одобрен предварително от Експертния съвет по естетизация на градската среда. Други начинания са поставянето на атрактивна арт декорация за фестивала „Море от книги“ (бул. „Княз Борис I“) и арт инсталация на художника Георги Георгиев – Жожо (пл. „Севастопол“) през месец август.

Необичайната изложба, посветена на украинския скулптор Михайло Парашчук, в градинката до Градската художествена галерия, също е част от събитията за подобряване и повишаване качеството на градската среда във Варна. Украинският артист е работил и творил в България в първата половина на ХХ век и е оставил свои произведения по фасадите на емблематични сгради в цялата страна. На 2 октомври в пространството на Младежкия дом беше поставена скулптура на варненския скулптор Данил Ушев, създадена по иновативна 3D-технология в рамките на фестивала „Art Realm Con“, припомнят още експертите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!