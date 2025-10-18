Постигна нещо непостижимо в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Гризлито постигна нещо, които до сега никой не е постигал в „Игри на волята“. Прецедентът е, че той спечели втора кастинг битка.

Първата бе през 2023, когато с нея си печели правото за участие в шестия сезон на екстремното риалити. Днес бе втората му победа, която пък го изстрелва до участие в предстоящия звезден сезон на предаването.

Днес Георги Гешев победи, като това донесе и преимущество на племето на Феномените, което заложи на него. Какво ще е предимството, тепърва ще научим.

Страшилището на Дуранкулак отново една Арената. След шуменската пума това е най-опасния хищник тук, похвали го водещия Павел Николов, като допълни че Гешев е един от топ гладиаторите в „Игри на волята“ за всички времена.

Гешев се изправи и победи Костадин Куртов, който пък се бореше за влизане в риалити шоуто за сезон 8. Куртов е балкански великан, майстор на спорта и шесткратен републикански шампион по кану-каяк. ​

