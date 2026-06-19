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Постоянен арест за 15-годишен за грабеж и тежък побой в София

19.06.2026 / 13:11 2

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Софийски районен съд уважи искането на Софийска районна прокуратура за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на 15-годишен след обвинение за грабеж и телесна повреда.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 14 юни в София, като непълнолетен, но способен да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е отнел чужда движима вещ от пострадалия К.П. без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, посочва Дарик.

При извършване на деянието е използвал заплашване с думите: „Извади си парите от джоба и ми ги дай, иначе ще те набия!“. Деянието е квалифицирано като престъпление от Наказателния кодекс.

Момчето е с повдигнато обвинение и за това, че на същата дата в София в съучастие с друг непълнолетен, чрез нанасянето на редица удари с юмруци и крака в областта на лицето, главата и тялото, причинил средна телесна повреда на К.П., изразяваща се в обезобразяване на лицето посредством разкъсно-контузни рани по бузата и устната и счупване на носните костици и загуба на съзнание, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота.

Деянието е извършено по хулигански подбуди на публично място, при явно незачитане и нарушаване на порядките в обществото и правата на личността - престъпление от Наказателния кодекс.

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Коментари
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Уйо (преди 27 минути)
Рейтинг: 53490 | Одобрение: 7005
А руската отрепка дето преби почти до смърт един съгражданин го пуснаха боклуците.
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уйчо (преди 48 минути)
Рейтинг: 132731 | Одобрение: 8911
Вече и 10 годишни са ама много способни да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си и най-вече, че законът ги пази и нищо не могат да им направят. Сваля се възрастта за наказателна отговорност, друго разрешение няма! Съд и пандиз!

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