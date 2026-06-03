Постоянен арест за 47-годишен мъж, обвинен за блудство с малолетна във Варна

Снимка Пиксабей

Районният съд във Варна уважи искането на прокуратурата и наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 47-годишен мъж. Той е привлечен като обвиняем за блудствени действия с момиче, ненавършило 16-годишна възраст.



Според събраните до момента доказателства, престъплението е извършено в периода от април до 1 юни тази година на територията на град Варна. Спрямо мъжа са предявени обвинения за действия, целящи да възбудят или удовлетворят полово желание без съвкупление по отношение на малолетното момиче, пише moreto.net.



Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от една до шест години за подобно деяние.



След анализ на материалите по делото, съдът прие, че съществува обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението. Магистратите прецениха още, че при по-лека мярка за неотклонение е налице реална опасност 47-годишният мъж да извърши друго престъпно деяние.



Определението на Районния съд във Варна подлежи на обжалване в 3-дневен срок.

Редактор "Екип на Петел",

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