реклама

Постоянен арест за бащата и сина, задържани за грабежа на магазин в София

01.01.2026 / 16:37 0

снимка Булфото

Задържаните баща и син за грабежа на магазин в София остават за постоянно в ареста. В понеделник, малко след 19.30 ч., въоръжен мъж с автомат "Калашников" влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село". 

Според управителя на обекта продавачката отказала да даде оборота и натиснала паник бутона. Нападателят обаче успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда, след което избягал с кола, в която го чакал друг мъж.

Бащата не е криминално проявен. Синът му обаче е излежал 15-годишна присъда за убийство. Излязъл на свобода преди шест месеца, допълват от полицията, предаде Нова тв.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама