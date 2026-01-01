Постоянен арест за бащата и сина, задържани за грабежа на магазин в София

снимка Булфото

Задържаните баща и син за грабежа на магазин в София остават за постоянно в ареста. В понеделник, малко след 19.30 ч., въоръжен мъж с автомат "Калашников" влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село".

Според управителя на обекта продавачката отказала да даде оборота и натиснала паник бутона. Нападателят обаче успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда, след което избягал с кола, в която го чакал друг мъж.

Бащата не е криминално проявен. Синът му обаче е излежал 15-годишна присъда за убийство. Излязъл на свобода преди шест месеца, допълват от полицията, предаде Нова тв.

